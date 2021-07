Man uit Hongkong gearresteerd voor uitjouwen van Chinees volkslied

Al bijna 1.000 kilometer file in Frankrijk op ‘zwarte zaterdag’: hier staan de files op de Europese wegen

13:43 Vandaag is een zogenaamde “zwarte zaterdag” voor het vakantieverkeer in Europa en dat is eraan te merken. Op de belangrijkste vakantieroutes is het extreem druk. Zaterdag op de middag stond er net geen 1.000 kilometer file in Frankrijk, zo melden mobiliteitsorganisaties Touring en VAB. Intussen nemen de files opnieuw af. Toch raadt mobiliteitsorganisatie VAB aan om, in de mate van het mogelijke, het vertrek voor de heen- of terugreis uit te stellen tot zondag.