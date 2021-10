Man uit Florida overtuigd dat zijn bewakingscamera Brian Laundrie filmde

21 vliegtuig­pas­sa­giers komen in Texas met de schrik vrij nadat het helemaal foutloopt tijdens opstijgen

19 oktober In de Amerikaanse staat Texas is dinsdag een klein vliegtuig met in totaal 21 inzittenden kort na vertrek in brand gevlogen. Alle passagiers konden het toestel tijdig verlaten, slechts één persoon moest naar het ziekenhuis met een rugletsel. Dat meldt de brandweer van de plaats Katy, niet ver van Houston.