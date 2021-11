Man sterft bijna aan corona en verontschuldigt zich aan ziekenhuis: “Ik had mijn vaccin moeten nemen”

Richard Soliz stierf deze zomer bijna aan het coronavirus, maar werd gered door de goede zorgen van het medisch personeel. Later is de Amerikaanse man zijn excuses gaan aanbieden aan het ziekenhuis omdat hij geen vaccin had genomen: “Ik had deze ziekte zo makkelijk kunnen vermijden.”

Soliz, een man van 54 ontwikkelde deze zomer meerdere bloedklonters in zijn longen ten gevolge van het coronavirus. De man stierf bijna aan het virus en spendeerde een maand op intensieve zorgen. Eens hij genezen was in september kon hij naar eigen zeggen niet stoppen met denken aan het medisch personeel: “Zij hebben mijn leven gered.”

Lees ook PREMIUM Van twijfelaars tot de categorie Ingeborg: wetenschappers zien zeven categorieën vaccinweigeraars

“Ik wist in mijn hart, in mijn hoofd en met mijn geweten dat dit allemaal vermeden kon worden”, zegt Soliz. “Hierdoor voelde ik me zo schuldig naar het ziekenhuis toe.” In oktober keerde Soliz terug naar het ziekenhuis in Seattle om zijn excuses aan te bieden bij al het medisch personeel.

Minstens 223 miljoen mensen hebben in de Verenigde Staten minstens één vaccin gekregen. Richard Soliz koos ervoor dit niet te doen en weigerde een vaccin toen het werd aangeboden aan iedereen boven de 16 jaar. De man vertelde in de war te zijn door alle foute informatie die over het vaccin te lezen was op sociale media. “Het was gewoon onwetendheid. Daarnaast was hetgeen wat ik wel wist vaak verwarrend en tegenstrijdig, daarom koos ik jammer genoeg om het niet te doen”, meldt Soliz.

“Olie op het vuur”

“Ik kan niet beschrijven hoeveel pijn ik heb gehad”, zegt Soliz. “Het begon met enorm harde hoofdpijn. Daarna volgde hoge koorts en kon ik haast niet meer ademen.” De vijftiger toonde spijt en vertelde dat hij “onnodig olie op het vuur heeft gegooid” door geen vaccin te nemen.

“De verontschuldigingen van Soliz waren wat ons personeel nodig had om door te zetten”, meldde een arts in het ziekenhuis. Soliz zelf stelt het nu vrij goed, maar hij heeft nog moeite met slapen. Hij heeft zich ondertussen ook volledig laten vaccineren en probeert nu zo veel mogelijk mensen te overtuigen om dat ook te doen.