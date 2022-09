Man steekt zichzelf in brand bij kantoor Japanse premier

Premier Japan wil af van banden tussen zijn partij en Moonsekte

Leden van de regeringspartij in Japan mogen geen banden meer hebben met de Japanse Verenigingskerk, beter bekend als de Moonsekte. Premier Fumio Kishida heeft dat aangekondigd nadat de afgelopen tijd veel te doen is geweest over de Moonsekte door de moord op oud-premier Shinzo Abe.

31 augustus