Man stapt in Nice politiebureau binnen en wandelt in politie-uniform met wapen naar buiten

KIJK. Soms weken onder water, maar wel met lekker eten: binnenkij­ken in een nucleaire onderzeeër van de Amerikanen

De USS Mississippi is een van de 49 nucleaire onderzeeërs van het Amerikaanse leger. Zo’n 140 bemanningsleden leven aan boord van de duikboot. Die is 115 meter lang en op een diepte van 250 meter ben je meer dan ooit op elkaar aangewezen. De onderzeeër kan weken onder water blijven en moet enkel boven komen om voedsel in te slaan. Want wat water en zuurstof betreft, kan de duikboot zichzelf voorzien. De USS Mississippi is al in gebruik sinds 2012. Het kostte zo’n 2,4 miljard euro om de boot te maken.