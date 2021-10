Man slaat op de vlucht na moord op twee buren in China. Velen hopen dat hij nooit wordt gevat

FILM Chinese propaganda­film is succesvol­ste film van het moment: Marvel en Bond verslagen

14:02 De Chinese propagandafilm ‘The Battle at Lake Changjin’ is de ‘verrassende’ kaskraker van het moment. De prent bracht meer op dan blockbusters zoals de Bond-film ‘No Time To Die’ en Marvels ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’. “Het was voor veel Chinezen een patriottische plicht om de film te gaan kijken”, zegt professor in de politieke wetenschappen Stanley Rosen.