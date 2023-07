Man schiet vanaf zijn scooter op willekeurige voorbijgangers in New York: één dode en drie zwaargewonden

Zeventien minuten later, net voor 11.30 uur lokale tijd in de omgeving van Richmond Hill in het stadsdeel Queens werd een 87-jarige man meerdere keren geraakt. Hij overleed later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. Kort nadien zag een getuige een man op een scooter willekeurig op een groep mensen in Queens schieten. Daarbij raakte niemand gewond. Zo'n acht minuten later werd een 44-jarige man door diezelfde man op zijn scooter in zijn gezicht geschoten. Hij werd in kritieke toestand in het Jamaica Hospital Medical Center. Nog weer enkele minuten later richtte de schutter vanaf zijn scooter het wapen op een 63-jarige man, die in zijn romp werd geraakt. Hij verkeert in stabiele toestand in het ziekenhuis.