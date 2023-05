Man rijdt met auto tegen hekken Downing Street, waar Britse premier woont

Japan zet gevechts­vlieg­tui­gen in nadat Russische vliegtui­gen kustlijn te dicht naderen

Japan heeft vandaag gevechtsvliegtuigen ingezet nadat het twee Russische verkenningsvliegtuigen in de buurt van zijn kustlijn had waargenomen, een in de Stille Oceaan en het andere in de Zee van Japan. Dat meldt de generale staf van het Japanse leger in een korte verklaring.