Man rijdt in op voetgangers en steekt nadien mensen neer: beelden tonen hoe hij wild uithaalt

Lichaam gevonden bij omstreden bewegende barrières in grensri­vier VS-Mexico

In de omstreden drijvende barrières die onlangs in opdracht van de Texaanse gouverneur zijn geplaatst in de Amerikaans-Mexicaanse grensrivier Rio Grande is een overleden persoon gevonden. Dat heeft het Mexicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt.