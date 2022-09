Man rijdt door rood licht, stopt in midden van kruispunt en opent vuur op toeterende bestuurder

President Zelensky betrokken bij verkeerson­ge­val in Kiev

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is woensdag betrokken geraakt bij een verkeersongeval in Kiev. Zijn woordvoerder Serhii Nykyforov meldt in een Facebookbericht dat Zelensky daarbij niet ernstig gewond is geraakt.

9:24