Man overlijdt na auto-ongeluk op snelweg: lichaam week lang verborgen onder wrakstukken

Sedji Sejdiu (40) zat vorig jaar in april achter het stuur van een gehuurde auto toen hij de snelweg verliet en de middenberm raakte. De kracht van de botsing was zo groot dat de auto van de grond werd getild waardoor hij uit het voertuig werd geslingerd. Sejdiu moest mogelijk uitwijken voor een hert of het kan zijn dat hij in slaap was gevallen.

Sejdiu werd echter pas een week later gevonden toen een politieagent in zijn vrije tijd de wrakstukken opmerkte. Agent Aiden Donohoe stond in een file die veroorzaakt werd door een ander ongeval. De agent vertelde dat het onmogelijk was om de wrakstukken te zien als hij er met een normale snelheid voorbij was gereden

De lijkschouwer, Nicholas Graham, concludeert dat het overlijden het gevolg was van een verkeersongeval nadat de heer Sejdiu de controle had verloren. “Als het lichaam eerder gevonden was, had het geen verschil gemaakt voor de uitkomst”, aldus Graham.

Onder invloed

In het Oxford Coroner’s Court verklaarde de rechtbank dat Sejdiu, die in West-Londen woonde, eerder die avond onder invloed was van alcohol en cocaïne. Dit zou zijn vermogen om te rijden eventueel hebben beïnvloed. “Het is mogelijk dat hij de controle verloor door een plotselinge beweging of omdat hij moest uitwijken voor een hert”, aldus de rechtbank. “Het is ook mogelijk dat het gebruik van cocaïne en het drinken van alcohol een rol heeft gespeeld, hoewel dit niet duidelijk is. Gezien het tijdstip van het ongeval kan het zijn dat hij gewoon in slaap is gevallen.”

In een verklaring die werd voorgelezen tijdens de zitting, zei de familie van de heer Sejdiu dat hij gelukkig was, maar dat hij het gebrek aan contact met zijn dochter erg vond. Na de breuk met zijn partner en het verlies van het voogdijschap over zijn kind, had hij af en toe depressieve gevoelens. “Als familie zijn we kapot van het verlies van Sedji en we zullen hem allemaal erg missen.”