Man overgiet zichzelf met vloeistof en wil zich in brand steken op het Binnenhof in Den Haag, omgeving afgezet

Verdachte aanslag op misdaad­jour­na­list Peter R. de Vries is neef van kopstuk ‘moordbende’ Taghi

7:38 Er is een tweede opvallend verband tussen de moordaanslag op Nederlands bekendste misdaadverslaggever Peter R. de Vries en het eerdere onderzoek 26Koper naar een ‘moordbende’ van Ridouan Taghi. Delano G., verdachte van de aanslag, is een volle neef van Jaouad ‘Joey’ W., hoofdverdachte uit die eerdere zaak. Dat melden meerdere bronnen uit de directe omgeving van Delano G. waarmee De Telegraaf contact heeft gehad. Het is al langer bekend dat Peter R. de Vries op de dodenlijst stond van topgangster Ridouan Taghi.