Man opgepakt voor verspreiding van foto van slachtoffer dodelijke mesaanval in Nice

Charles Michel: Turkije kiest nog niet voor de positieve weg

2:11 Turkije toont met zijn "eenzijdige acties" in de Middellandse Zee nog weinig animo om tot een oplossing te komen in het conflict over gas- en olieboringen in de wateren rond EU-landen Cyprus en Griekenland. Dat zei EU-president Charles Michel na afloop van een videotop met de EU-leiders.