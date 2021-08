Man opgepakt die dreigde granaat tot ontploffing te brengen in Oekraïens regeringsgebouw.

Vier doden en twintig gewonden na ontplof­fing nabij huis van Afghaanse Defensiemi­nis­ter in Kaboel

3 augustus Bij een aanslag vlak bij de residentie van de Afghaanse minister van Defensie, in het centrum van hoofdstad Kaboel, zijn dinsdagavond zeker vier doden gevallen. Er vielen ook meerdere gewonden. Eerder op de dag had het ministerie van Binnenlandse Zaken al bevestigd dat er een bijzonder zware ontploffing was in politiedistrict 10, in de wijk Shirpur. In de wijk wonen verschillende hooggeplaatste Afghaanse politici.