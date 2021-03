Man opent vuur op politieagente bij huiszoeking

Pandemie heeft wereldwij­de gevolgen voor kankerbe­han­de­ling kinderen

11:28 De coronapandemie heeft de zorg voor kinderen met kanker in de war gestuurd in meer dan driekwart van de ziekenhuizen wereldwijd. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Child & Adolescent Health Journal. Vooral ziekenhuizen in armere landen zijn harder getroffen.