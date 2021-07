Man opent vuur op ex-vriendin, zes toevallige voorbijgangers komen om

“Een dode heeft mijn leven gered”: Duitse brandweer­man overleeft zondvloed door zich urenlang vast te klampen aan grafkruis

26 juli Op het moment dat brandweerman Friedhelm Jacobs (59) dreigt meegesleurd te worden door de vloedgolf, kan hij zich ternauwernood vastklampen aan een groot kruis dat op een grafsteen staat op het kerkhof van Ahrweiler in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Het zou zes uur duren eer hij uit zijn hachelijke positie kan ontzet worden door hulpverleners in een amfibievoertuig. Jacobs is ervan overtuigd dat hij zijn leven te danken heeft aan een dode. Dit is zijn aangrijpende verhaal.