Man opent vuur op Australische luchthaven: video toont arrestatie verdachte, motief onbekend

“De terminal van de luchthaven van Canberra is uit voorzorg ontruimd en de situatie op de luchthaven is onder controle”, zegt de politie in een verklaring. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Op foto’s die op Twitter circuleren zijn kogelinslagen te zien in een venster van de terminal. De Australische nieuwssite ‘9News Australia’ deelde beelden van de arrestatie van de verdachte. De aanleiding van het schietincident is nog onbekend.