Man opent vuur in administratief centrum Moskou nadat hij weigert mondmasker op te zetten: minstens twee doden

VS kondigen diplomatie­ke boycot aan van Olympische Winterspe­len in Peking

De Verenigde Staten zullen overgaan tot een diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen, die in februari plaatsvinden in de Chinese hoofdstad Peking, vanwege mensenrechtenkwesties. Dat heeft het Witte Huis officieel bevestigd. Een diplomatieke boycot houdt in dat Washington geen vertegenwoordigers van de regering naar de Chinese hoofdstad zal sturen. De Amerikaanse topsporters zouden bij die maatregel wel kunnen deelnemen aan de competities.

6 december