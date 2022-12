Man op trolleybuskabels in Nederland weerstaat waterspuit, taser en rubberkogels: pas na 3 uur is hij overmeesterd

De Nederlandse hulpdiensten zijn vanavond urenlang in de weer geweest op het Stationsplein in Arnhem. Daar was een man in een mast geklommen waar elektriciteitskabels van trolleybussen aan hangen. De man balanceerde wat later op de kabels zelf, die hoog boven het plein hangen. Hij bleef halsstarrig heen en weer op de leidingen lopen en was niet van plan naar beneden te komen. De situatie duurde uiteindelijk meer dan 3 uur. Waarom de man zijn actie begon, is onduidelijk.

Het was een hallucinant zicht daar in Arnhem: een verwarde man die urenlang heen en weer liep op leidingen van trolleybussen in de stad en een heus kat-en-muisspelletje speelde met de hulpdiensten. De spanning was voor alle duidelijkheid van de leiding gehaald.

De politie en de brandweer was massaal ter plaatse gekomen toen bleek dat er een man in een mast was geklommen waar de kabels van de bussen aan hangen. Niet veel later kroop hij ook op de kabels zelf, en liep hij heen en weer. Onder de man werden meerdere luchtkussens klaargelegd om hem op te vangen. De burgemeester van Arnhem kwam naar het plein om poolshoogte te nemen, en vele kijklustigen met hem.

“Jump now”

De brandweer probeerde de kabelklimmer onder meer te overtuigen om op een van de luchtkussens te springen. “Jump now”, riepen brandweermensen hem toe. Daar ging hij niet op in. Steeds weer liep hij via de trolleystroomkabels heen en weer, terwijl de brandweer hem met één van de kussens vanop de grond probeerde te blijven volgen.

Daarvoor had de brandweer al geprobeerd om de man te bereiken met een hoogtewerker, maar ze slaagden er niet in hem te benaderen. Telkens weer veranderde hij van positie en op het moment dat het bakje van de hoogtewerker in de buurt kwam, begon de man nog hoger in een nieuwe mast te klimmen. Reden voor de brandweer om de hoogtewerker terug te trekken om hem niet verder op te jagen.

Met de spuit

Vervolgens besloot de brandweer waterstralen in te zetten om de man te dwingen naar beneden te komen. De klimmer hield zich goed vast. Het lukte dan ook niet om hem naar beneden te spuiten en zo te laten landen op een luchtkussen.

Rubberkogels

Politieagenten van een arrestatieteam haalden daarop hun taser en ook rubberkogels boven. Maar zonder resultaat.



Pas toen een speciale onderhoudswagen recht onder de klimmer werd gereden en een hefplatform naar boven werd gehesen, kon de man uit de kabels worden getrokken. Hij is mogelijk gewond, een ambulance staat klaar.

Het Stationsplein in Arnhem was grotendeels afgezet door het urenlange incident. De hoofdingang van station Arnhem Centraal was dicht, het busverkeer rond het station werd volledig stilgelegd. Omdat Arnhem een knooppunt is, hadden en hebben veel bussen in de bredere regio last van de stremming bij het station. Het is vooralsnog niet duidelijk wat de man bezielde.

