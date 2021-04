Man op Mallorca opgepakt wegens 22 moedwillige coronabesmettingen

Politie kwam niet weg met eigen versie van dood Floyd dankzij video van tiener

21 april In pre-smartphonetijden had de politie van Minneapolis de moord van agent Derek Chauvin op George Floyd in mei vorig jaar ongetwijfeld kunnen toedekken. Het is dankzij de video van een tienermeisje dat de politie uiteindelijk niét weg kwam met een eigen “verzonnen” versie van de feiten, zo tweette CNN-reporter Keith Boykin.