Man onthoofd teruggevonden in Franse provincie Vaucluse, politie start zoekactie naar dader

Rwandees parket gaat in beroep tegen veroorde­ling held van ‘Hotel Rwanda’

19:28 Het parket in Rwanda heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de veroordeling van de Belgische Rwandees Paul Rusesabagina (67), een voormalige hoteluitbater die de inspiratie vormde voor de film ‘Hotel Rwanda’. Rusesabagina riskeert een celstraf van 25 jaar wegens terreur en is een fervente tegenstander van het regime van de huidige president Paul Kagame.