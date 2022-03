“Man onder invloed” veroorzaakt hevige bosbranden in Mexico

In het Mexicaanse Tepoztlan, zo’n 70 kilometer van Mexico-Stad, woeden hevige bosbranden. Op beelden is te zien hoe het vuur zich verspreidt over een bergflank. Al zo’n 37 hectare bos is in rook opgegaan. 150 brandweermannen en meerdere blushelikopters proberen verdere schade te beperken. Een man zou de brand hebben aangestoken terwijl hij onder invloed was van drugs. De politie heeft een verdachte gearresteerd.