Man neemt recht in eigen handen en rijdt motordief dood

De eigenaar van de gestolen motorfiets achtervolgde de 28-jarige en 29-jarige dieven kilometers lang door de stad. De Brit duwde het gaspedaal steeds steviger in. Hij reed met een snelheid van ongeveer 90 kilometer per uur met zijn wagen in op een van de dieven. De 28-jarige dief slingerde tegen een lantaarnpaal. Hij stierf ter plekke. De andere dief raakte zwaargewond, maar is niet in levensgevaar.