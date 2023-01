Man moet omweg van 5.000 kilometer maken om thuis te raken na overstromingen in West-Australië

Amper drie routes zijn er tussen de kuststad Broome en het plaatsje Kununurra in het westen van Australië: een min of meer rechtstreekse, kronkelende weg van 1.000 kilometer, een grindspoor dat je maar met veel moeite terugvindt op online kaarten en een omweg van bijna 5.000 kilometer via het diepe binnenland. (Dat is nog iets verder dan als je van het Zuid-Spaanse Gibraltar naar Moskou zou rijden.)

Toen Chris English (64) vorig weekend terugkwam van vakantie bij zijn kinderen in Perth en landde in Broome, bleek alleen optie drie nog een mogelijkheid te zijn om met zijn wagen thuis in Kununurra te raken. Orkaan Ellie was over het land geraasd en had de andere routes door overstromingen onbruikbaar gemaakt.

Chris is buschauffeur en liet zich niet afschrikken. Vorige week maandag ging hij op weg met zijn witte Nissan Patrol, met een snelheid van 100 kilometer per uur. Dwars door het desolate binnenland van het westen van Australië, met alleen het geluid van zijn motor. De radio bleef uit, want op de meeste plaatsen had hij toch geen bereik. Slapen deed hij in motels langs de kant van de weg of in een slaapzak op het dak van zijn SUV. Zijn zoon Craig bracht intussen verslag uit op sociale media. Zaterdag arriveerde hij eindelijk thuis.

