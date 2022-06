Man met twee automatische wapens opgepakt in treinstation in Parijs

Verbannen Iraanse Volksmoed­ja­he­dien eist cyberaan­val op Teheran op

De Iraanse Volksmoedjahedien (MEK), een verzetsbeweging in ballingschap, heeft donderdag een cyberaanval opgeëist op de websites van het stadhuis van Teheran en duizenden bewakingscamera's in de Iraanse hoofdstad. Het stadsbestuur had eerder melding gemaakte van "een opzettelijke storing" die het interne systeem, de website en de app ontoegankelijk maakten, aldus het staatspersagentschap IRNA.

