Man met mes nabij joodse school in Marseille opgepakt

Politieprefect Frederique Camilleri zei aan de krant La Provence dat scholieren de zowat zestigjarige man hadden opgemerkt. Hij stapte met een mes in in zijn hand en stapte toen naar een koosjere voedingswinkel.

Daarop is de man opgepakt, niemand raakte gewond. Over een mogelijk motief van de man is nog niets geweten, aldus het politiehoofd.