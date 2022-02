Man met mes door Franse politie neergeschoten in treinstation Gare du Nord

Spanje Spaans spookdorp staat weer volledig boven water door ernstige droogte

Het Spaanse dorp Aceredo, gelegen in de regio Galicië, werd in 1992 volledig onder water gezet voor de aanleg van het ‘Alto Lindoso’-reservoir op de Limia-rivier, gelegen aan de Spaans-Portugese grens. Door de aanhoudende droogte in de regio is het waterpeil nu echter sterk gedaald, waardoor het spookdorp opnieuw is onthuld. Aceredo is daardoor een echte trekpleister geworden voor toeristen, die na dertig jaar weer door de straten van het dorp kunnen lopen.

