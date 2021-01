Man met geladen pistool en 509 kogels gearresteerd in centrum Washington DC

Dertiende en laatste executie onder Trump uitgevoerd op met corona besmette gedetineer­de die onschuld staande hield

10:58 De dertiende en laatste federale executie tijdens de regeerperiode van president Donald Trump is zaterdagochtend in alle vroegte uitgevoerd. De 48-jarige Dustin Higgs kreeg in de gevangenis van Terre Haute in de staat Indiana een dodelijke injectie toegediend en werd om 01.23 uur (lokale tijd, 07.23 uur Belgische tijd) doodverklaard door het Amerikaanse federale bureau voor het gevangeniswezen.