“Man met de hoorns” wil getuigen tegen Trump tijdens impeachmentproces

Jake Angeli, echte naam Jacob Anthony Chansley of ook wel ‘QAnon-sjamaan’, was op woensdag 6 januari een van de meest opvallende deelnemers aan de bestorming op het Capitool in Washington. Foto’s van de man die een pelsmuts en koehoorns droeg boven een gezicht dat in de Amerikaanse kleuren was geschilderd, gingen de wereld rond. De man noemt zichzelf een “patriot” en is een fervent aanhanger van de extreemrechtse complottheorieën van QAnon en tot voor kort ook van Donald Trump. QAnon is een samenzweringscultus die Trump beschouwt als redder des vaderlands tegen de plannen van de zogenaamde verrotte ‘deep state’. Na de inauguratie van Joe Biden als president van de Verenigde Staten, verloren verschillende QAnon-aanhangers hun geloof in Trump.