‘Man met de hoorns’ weigert te eten in cel: hij wil enkel bio

Jake Angeli wordt ook de QAnon-sjamaan genoemd, maar zijn echte naam is Jacob Anthony Chansley. De Trumpaanhanger werd gezocht voor zijn aandeel in de geweldpleging in en rond het Capitool vorige woensdag door enkele honderden heethoofden. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven. Zaterdag gaf de man zichzelf aan na zijn thuiskomst uit Washington.



Maandag verscheen hij voor het eerst voor de rechter in Phoenix. Op foto’s van woensdag is Chansley in ontbloot en getatoeëerd bovenlijf te zien, met hoorns en een dierenvel op zijn hoofd en met zijn gezicht beschilderd in de kleuren van de Amerikaanse vlag. Hij noemt zichzelf een “patriot” en is een fervent aanhanger van de extreemrechtse complottheorieën van QAnon en van Donald Trump. QAnon is een samenzweringscultus die Trump beschouwt als redder des vaderlands tegen de plannen van de zogenaamde verrotte ‘deep state’.