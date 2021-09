Man met corona ontsnapt uit quarantainehotel, agenten in beschermende pakken arresteren hem

In een korte video is te zien hoe de man benaderd werd door agenten in beschermende pakken. Die vertellen hem dat hij vanwege zijn positieve coronatest terug moet naar het hotel in Auckland. Daarop reageert de man dat hij geen symptomen heeft.

De man had eerder op Facebook geschreven dat hij er drie uur over gedaan had om in de kou en in de regen van het hotel naar zijn woning te lopen, aldus ‘The New Zealand Herald’. Daarmee bewees hij naar eigen zeggen dat hij niet ziek was. In tegenstelling tot wat de man claimt, kunnen mensen wel degelijk besmet zijn met het coronavirus en geen ziekteverschijnselen vertonen.