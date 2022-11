Man loopt met slagboom drukke weg op in Nederland en begint op auto’s in te slaan

De Nederlandse politie bevestigt dat een man gisteren met een slagboom de provinciale weg N366 opliep in Ter Apel, in de provincie Groningen, en daarmee op voertuigen begon te kloppen. De man kon wat later in de omgeving worden opgepakt. Hij zit momenteel vast en zal later worden verhoord.

Schade

Op Facebook lieten verschillende mensen weten dat hun auto schade heeft opgelopen. Op een foto is te zien dat zeker één autoruit en een buitenspiegel aan diggelen zijn.



De politie zegt dat meerdere auto’s beschadigd zijn geraakt en roept iedereen die ook schade heeft op om zich te melden. De totale omvang van het incident is nog niet helemaal duidelijk. “We weten nog niet hoeveel auto’s juist zijn geraakt”, zegt de politie in een reactie bij ‘De Telegraaf’. “Het kan zijn dat sommige bestuurders zijn doorgereden. Deze mensen kunnen zich alsnog bij ons melden.” Naast gedupeerden vraagt de politie ook dat getuigen en mensen met camerabeelden van de gebeurtenissen zich melden.

Aanmeldcentrum voor asielzoekers

Volgens ‘RTV Noord’ is de man een asielzoeker. In Ter Apel in de gemeente Westerwolde is het vooralsnog enige aanmeldcentrum voor asielzoekers in Nederland gevestigd, te vergelijken met het Klein Kasteeltje in Brussel.



De lokale burgemeester laat in een reactie bij ‘RTV Noord’ weten “zeer boos en verontwaardigd” te zijn over het incident. “Er is inmiddels veel beveiliging in en rond het aanmeldcentrum aan de Ter Apelervenen. Maar ondanks de aanwezigheid van de Koninklijke Marechaussee, politie, beveiliging van COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) en IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst), kan een verwarde en gestoorde asielzoeker de weg oprennen met een halve slagboom. Daar hadden ernstige ongelukken kunnen gebeuren. Ik vind het zeer ernstig dat dit heeft plaatsgevonden”, zegt burgemeester Jaap Velema.

Volledig scherm De man zou een asielzoeker zijn. © Facebook, Jeroen Kuiten

Het is niet duidelijk wat de bewuste man bezielde of wat zijn motieven waren. Het is ook niet bekend hoe de verdachte aan de losgerukte slagboom kwam.



De schrik sloeg voorbijganger Loes Berndt (60) om het hart toen ze de man op haar en haar 1-jarige kleindochter af zag komen. Het was ongeveer half tien toen de Nederlandse vanuit Emmen richting het Groningse Musselkanaal reed en ter hoogte van het asielzoekerscentrum in Ter Apel ineens merkte dat de auto’s voor haar op de rem trapten. “Ik dacht eerst dat het om een ongeluk ging, maar toen zag ik vanaf een meter of twintig afstand een man op de weg in mijn richting komen lopen”, vertelt ze bij ‘Het Algemeen Dagblad’.

“Foute boel”

Ze besefte naar eigen zeggen meteen dat het “foute boel” was. “Hij droeg geen bovenkleding en kwam heel wild over. Hij had een grote, rood-witte slagboom in zijn handen.” Er schoten allerlei scenario’s door haar hoofd. “Ik dacht direct aan mijn kleindochter die achterin in de wagen zat. Hij kan zomaar de auto instappen of uithalen met die stang. Ik wist dat ik meteen weg moest.”

“Gelukkig kon ik om hem heen komen”, vervolgt ze. “Ik heb gas gegeven en ben via de andere kant van de weg snel doorgereden.” Tijdens het wegrijden zag Berndt waar ze zojuist aan ontkomen was. “Er stond een auto met een kapotgeslagen raam in de berm en ik zag meerdere voertuigen met beschadigingen om me heen.”

Volledig scherm Asielzoekers die noodgedwongen buiten moeten slapen buiten het overbevolkte asielzoekerscentrum in Ter Apel. Archiefbeeld van afgelopen zomer. © AFP

Beter samenwerken

Ook burgemeester Jaap Velema weet nog niet hoe het incident is kunnen gebeuren. “Het is wel zo dat op regelmatige basis mensen worden buitengezet bij het COA of de IND", geeft hij nog mee bij ‘RTV Noord’. “Er vindt dan geen overdracht plaats naar de gemeente of de politie.”

Hij wil dat de verantwoordelijke instanties beter gaan samenwerken en roept de Nederlandse staatssecretaris voor Asiel en Migratie Eric van der Burg (VVD) op tot actie. “Ik heb vanmiddag contact gezocht met de staatssecretaris en gezegd dat hierop geacteerd moet worden.”

Eind september vernielde een asielzoeker zeker twintig auto’s op een parkeerterrein bij het winkelcentrum in Ter Apel, schrijft de ‘NOS’. Toen werd een man van 32 zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt en later veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf.

Volledig scherm Asielzoekers die noodgedwongen buiten moeten slapen buiten het overbevolkte asielzoekerscentrum in Ter Apel. Archiefbeeld van afgelopen zomer. © AP

Asielcrisis

Er is momenteel sprake van een asielcrisis in Nederland. De afgelopen maanden moesten asielzoekers, ook minderjarigen, geregeld de nacht buiten doorbrengen aan het aanmeldcentrum in Ter Apel omdat er niet voor iedereen een slaapplek was. Ook de hygiënische voorzieningen in het centrum lieten danig te wensen over. Op 24 augustus werd een noodverordening geactiveerd om te voorkomen dat mensen meerdere nachten op het gras buiten het centrum moesten bivakkeren. “Een onmenselijke situatie”, noemde de Veiligheidsregio Groningen dat.

Vorige week raakte bekend dat de noodverordening niet wordt verlengd. De Veiligheidsregio meldde dat er de afgelopen weken geen “ontoelaatbare overloop” meer is op het terrein voor het aanmeldcentrum en ook geen sprake meer is van een “onacceptabel onveilige en ongezonde situatie”.

Volledig scherm Asielzoekers die noodgedwongen buiten moeten slapen buiten het overbevolkte asielzoekerscentrum in Ter Apel. Archiefbeeld van afgelopen zomer. © AFP

Nederland heeft veel te weinig opvangplekken voor asielzoekers doordat er meer asielzoekers komen, maar ook doordat er onvoldoende woningen zijn voor duizenden statushouders. Zij mogen in Nederland blijven omdat ze zijn erkend als vluchteling, maar kunnen vooralsnog nergens naartoe verhuizen en moeten dus noodgedwongen in een asielzoekerscentrum blijven.

Druk op centrum blijft hoog

Volgens de Veiligheidsregio is de crisis in de asielketen nog niet opgelost. “Verre van. Groningen wordt nog steeds geconfronteerd met onder meer een (prognose van) hoge instroom van vluchtelingen en een onvoorspelbare doorstroom. Er is nog geen zogeheten “spreidingswet” die de verdeling van vluchtelingen over de Nederlandse gemeenten regelt. Er is nog geen geaccordeerd transitieplan. Ook zijn er nog geen andere aanmeldcentra.” De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel blijft daardoor hoog.

“Onrust rond en om het aanmeldcentrum en in het dorp Ter Apel is daarmee niet verdwenen”, aldus de Veiligheidsregio. Die geeft aan dat als de situatie daarom vraagt, weer snel kan worden opgeschaald “naar een passende vorm voor regionale operationele, tactische en bestuurlijke afstemming en coördinatie”. Verder geeft de veiligheidsregio aan dat het voorterrein van het aanmeldcentrum nog wel geldt als veiligheidsrisicogebied. Daardoor is preventief fouilleren en cameratoezicht er mogelijk.

Volledig scherm Asielzoekers te drummen aan het aanmeldcentrum in Ter Apel. Archiefbeeld van afgelopen zomer. © REUTERS

Dat er met steun van de partij VVD toch een nieuwe wet lijkt te komen die Nederlandse gemeenten kan verplichten om asielzoekers op te nemen, is voor VluchtelingenWerk Nederland goed nieuws. “Maar er is geen tijd meer om te wachten tot het effect van deze wet merkbaar wordt”, zei de organisatie eergisteren nog. Ze roept gemeenten op om nu al met opvanglocaties te komen en niet te wachten tot de wet ingaat.

VluchtelingenWerk zegt dat “duizenden vluchtelingen al maanden onder schadelijke omstandigheden in tenten en sporthallen bivakkeren”. “En terugkeer van de mensonterende chaos in Ter Apel ligt permanent op de loer. Intussen staat de winter voor de deur. De manier waarop kwetsbare asielzoekers nu worden opgevangen is bovendien al verboden door een rechter.”

