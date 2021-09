Man loopt met bijl door Maastricht, slaat met tas jonge vrouw op haar hoofd

An­ti-abortus­groep krijgt verbod op uitvoering abortuswet Texas

8:25 De anti-abortusgroep Texas Right to Life heeft gisteren een nederlaag geleden in een Texaanse rechtbank. De groep kreeg een tijdelijk verbod opgelegd om op basis van de nieuwe abortuswet medewerkers van Planned Parenthood in Texas aan te klagen.