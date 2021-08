Man klimt op lantaarnpaal om Afghaanse vlag te hijsen

Australië regi­streert recordaan­tal coronabe­smet­tin­gen

6:11 In Australië zijn vandaag een recordaantal van 754 lokale infecties geregistreerd. Het grootste deel, 681 besmettingen, werd opgetekend in de staat New South Wales. Daarnaast kwamen ook nog eens 57 besmettingen aan het licht in Victoria en 16 in het Australisch Hoofdstedelijk Territorium. In New South Wales werd ook een nieuw overlijden opgetekend, waardoor er in die staat sinds het begin van de coronapandemie nu 117 overlijdens werden genoteerd.