Man in trein bij station Rotterdam Blaak in gezicht gestoken, dader voortvluchtig

Een man is maandagmorgen in een trein bij station Rotterdam Blaak door een andere treinreiziger in het gezicht gestoken, meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, de dader is nog voortvluchtig.

Het incident gebeurde rond 06.00 uur in een trein bij het trein- en metrostation Blaak in het centrum van Rotterdam. Onduidelijk is wat de aanleiding voor de steekpartij was en of de twee mannen elkaar kenden. Het gebeurde in een trein van of naar Breda, aldus een politiewoordvoerder.

De dader wist na het incident weg te komen. "Er is geen gevaar meer, de dader is voortvluchtig en niet meer in de trein. Waar hij wel is, en of hij het station uit is gegaan of een metro in, weten we niet", aldus de politiewoordvoerder.

Het slachtoffer was aanspreekbaar en is voor behandeling naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek en is op zoek naar de dader.