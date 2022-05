Man in Peking verbreekt quarantaine waardoor 5.000 buren in lockdown moeten

Maandag zeiden de ambtenaren dat de man, een veertiger, thuis moest worden geïsoleerd nadat hij op 23 mei een winkelcentrum was binnengegaan dat als risicogebied werd beschouwd. De ambtenaren beweerden dat hij tijdens zijn isolatieperiode “vele malen naar buiten is gegaan en zich in de gemeenschap heeft bewogen”. Hierdoor heeft hij volgens de autoriteiten mogelijk veel mensen besmet. Vijf dagen later testten hij en zijn vrouw positief. Als reactie daarop hebben de autoriteiten de 258 mensen die in zijn gebouw woonden verplicht om naar een quarantainecentrum van de overheid te gaan. 5.000 anderen die deel uitmaken van de woongemeenschap moeten verplicht thuis blijven.

China heeft strenge beperkingen opgelegd om uitbraken van de zeer overdraagbare omikronvariant van Covid-19 uit te roeien. China’s zero-Covid-beleid kreeg veel kritiek voor zijn aanzienlijke negatieve impact op de economie en de mensen, met name in Shanghai. Maar de leider van het land, Xi Jinping, zet het strenge beleid door.

Frustratie

De strenge maatregelen hebben wijdverspreide frustratie en uitputting onder de bewoners aangewakkerd. Maar nu het gerapporteerde aantal gevallen daalt en de beperkingen beginnen te versoepelen, reageren mensen online heel boos op de acties van de man uit Peking.

“Het is twee dagen geleden dat de epidemie deels is neergeslagen, wat is deze man aan het doen? Wil hij de epidemie in Peking niet beëindigen? Moet hij echt naar buiten komen en het mensen moeilijker maken nu de situatie bijna stabiel is?”, vertelde een medebewoner in Peking.

“De gemeenschap en de patiënt zijn elk voor 50% verantwoordelijk, aangezien de gemeenschap geen deurmagneetalarm heeft geïnstalleerd en er geen verantwoordelijkheidszin was bij de man”, zei een andere bewoner in Peking.

“Kritiek punt”

Zondag meldden de autoriteiten 122 nieuwe gevallen in het hele land, buiten de quarantaine-instellingen. In Peking werden zondag slechts twaalf plaatselijk gevallen gemeld. Bibliotheken, musea, theaters en sportscholen mochten weer open in gebieden waar er minstens zeven dagen geen besmettingen zijn geweest.

De autoriteiten in Peking wilden een massale lockdown voorkomen, en stelden in plaats daarvan reisbeperkingen in, dwongen thuiswerken af, sloten openbare gelegenheden en voerden gerichte lockdowns van afzonderlijke gebouwen en gebieden in.

In Shanghai loopt een maandenlange vergrendeling woensdag ten einde en de regering heeft een reeks economische stimuleringsmaatregelen aangekondigd om de schade te beperken. Tijdens een nooit eerder gehouden bijeenkomst met meer dan 10.000 ambtenaren vorige week waarschuwde premier Li Keqiang dat de economie zich op een “kritiek punt” bevond en dat er ernstige gevolgen zouden zijn als de overheid niet snel zou handelen en een evenwicht zou vinden tussen de controle op Covid-19 en economische groei.

Verscheidene regio’s hebben nu “routinematige” testregelingen ingesteld waarbij alle inwoners om de twee of drie dagen een negatief PCR-resultaat moeten krijgen om zich vrijer te kunnen bewegen.