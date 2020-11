Man in middeleeuwse kledij met sabel slaat toe in Quebec: twee doden, vijf gewonden

Verdachte opgepakt na aanval in Lyon: orthodoxe priester (52) kritiek na aanslag met jachtge­weer

31 oktober Opnieuw heeft zich in Frankrijk een incident voorgedaan. Een orthodoxe priester (52) werd deze namiddag omstreeks 16 uur neergeschoten met een jachtgeweer naast een kerk in het centrum van de Franse stad Lyon. De dader sloeg op de vlucht, maar na een grote klopjacht is een verdachte opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend.