Man in India schenkt ex-vriendin ontploffende stereoinstallatie en doodt nieuwe echtgenoot

Kinderen onder de 12 jaar misbruikt in Groot-Brittannië: daders krijgen celstraf­fen van 2 jaar tot levenslang

In een Britse zaak rond kindermisbruik zijn dertien mensen veroordeeld tot celstraffen van 28 maanden tot levenslang. In een periode van bijna tien jaar werden zeven kinderen die 12 jaar of jonger waren misbruikt in Walsall en Wolverhampton in de Engelse regio West Midlands.