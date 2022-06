Man in Frankrijk in hoofd geschoten bij ruzie om sigaret

Wie zijn de drie mysterieu­ze mannen die week voor drievoudi­ge moord ‘s nachts plots in Kessel-Lo circuleer­den?: “Volledig in het zwart gekleed en sindsdien spoorloos”

Een week na de drievoudige moord in Kessel-Lo blijft het een mysterie wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning waar Anita (54), haar zoon Wesley P. (23) en vriend des huizes Rikki J.(47) om het leven kwamen. Het parket stelt dat ze alle drie werden vermoord met ‘onnoemelijk veel snij- en steekwonden’ en er nog minstens één dader spoorloos is. Een piste die zeker onderzocht lijkt te worden is die van drie in het zwart geklede mannen.

18 juni