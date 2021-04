Man in Californië sterft nadat politie hem minutenlang op de grond drukt

Advocaten: politie “executeer­de” zwarte man in North Carolina

27 april De advocaten van de nabestaanden van Andrew Brown zeggen dat bodycambeelden van een agent aantonen dat de zwarte man is "geëxecuteerd" en beschuldigen ambtenaren ervan bewijs achter te houden. Brown werd vorige week in Elizabeth City in de Amerikaanse staat North Carolina door agenten in zijn auto doodgeschoten, toen ze hem wilden arresteren.