Man herenigd met zijn hond, nadat die werd gestolen toen hij in elkaar zakte op straat

Een brutale hondendiefstal in Londen kent gelukkig een goede afloop: Joel Banks (33) is weer herenigd met zijn geliefde viervoeter Ghost, nadat de hond door onbekende mannen werd gestolen toen Joel eerder deze maand plots in elkaar zakte op straat. De dieven hadden achteraf geprobeerd om de hond voor 120 pond (zo’n 140 euro) te verkopen in een bar.

Wat een aandoenlijk beeld, de foto van de hereniging thuis bij Joel: baasje en hond zijn duidelijk dolgelukkig dat ze elkaar weer in de armen/poten kunnen sluiten. Joel en Ghost hebben dan ook bange dagen achter de rug.

“Wij kennen hem”

Daarvoor moeten we terug naar 8 november. Joel was die avond met zijn hond Ghost, een Staffordshire Bull Terrier-kruising, aan het wandelen in de buurt van zijn huis in Downham, in het zuidoosten van Londen. Plots voelde hij zich beroerd en zakte hij in elkaar op straat. Hij verloor het bewustzijn. Een toevallige voorbijganger zag het gebeuren en belde de hulpdiensten.



Toen de ziekenwagen arriveerde, werd het ambulancepersoneel benaderd door twee mannen die verklaarden dat ze Joel kenden. Zij zouden wel even voor zijn hond zorgen. Maar de twee kerels kenden Joel helemaal niet. Terwijl die op een brancard in de ziekenwagen werd geladen, werd zijn geliefde huisdier gestolen.

Verkoop in pub

Niet dat de dieven grote hondenliefhebbers waren en Ghost voor zichzelf wilden houden. Nee, ze wilden blijkbaar gewoon een zakcentje verdienen aan het dier. Dagen later trokken ze met de hond naar een pub, waar ze hem voor 120 pond verkochten aan een klant.

Toevallig kwam die klant daarna snel te weten hoe de vork aan de steel zat. De man las in een krant over de drieste diefstal van Ghost en herkende de hond meteen. Hij zocht en vond contact met Joel om hem te laten weten waar Ghost was. Vervolgens regelde hij ook alles zodat de hond weer terug naar zijn baasje kon. Eergisteren werden de twee weer herenigd. Een pakkend moment.

Angstig

Joel is maar wat blij dat zijn hond weer thuis is. “Hij is veilig en wel”, zegt hij in een reactie bij de Britse krant ‘Metro’. “Hij is een beetje dunner en overstuur en angstig na wat hem is overkomen. Maar hij ligt hier nu op zijn bed, omringd door zijn dekentjes en speeltjes en vooral ook door alle liefde van de wereld.” Joel voegt toe: “Ik ben zo, zo blij dat mijn beste vriend veilig terug is.”

Joel had zelf na één nacht het ziekenhuis mogen verlaten - het is niet duidelijk waarom hij juist in elkaar was gezakt - en had sindsdien in volle stress, verdriet en onzekerheid geleefd. Niemand die hem kon vertellen waar zijn hond was. Hij deed aangifte bij de politie en ging elke dag zelf op zoek in de buurt.

Zijn vriendin Alice plaatste een wanhopige oproep in een lokale Facebookgroep: “We willen gewoon onze jongen weer thuis bij ons”, schreef ze. “Hij heeft verlatingsangst en heeft nog geen dag zonder ons doorgebracht sinds we hem hebben. We zijn gebroken.” Vervolgens werd het verhaal door lokale media opgepikt en veelvuldig gedeeld door mensen op sociale media. Maar van hond Ghost ontbrak nog steeds elk spoor.

Verlossend telefoontje

Joel werd wanhopiger en wanhopiger. “Ghost is mijn beste vriend, mijn hele wereld”, klonk het in een eerste emotionele reactie bij enkele kranten. “Ik ben hier echt kapot van. Ik heb hem sinds hij een paar weken oud is en hij gaat altijd overal met mij mee naartoe. Ik loop nu deur na deur af, in de hoop hem te vinden.” Joel liet ook nog verstaan dat hij Ghost heeft opgeleid tot een lieve, gehoorzame hond. Hij vreesde dat de bruine loebas misschien in handen was van mensen die van hem een agressieve vechthond wilden maken.

Dagen later kreeg Joel plots het verlossende telefoontje. “Een man zei dat hij drie dagen eerder mijn hond had gekocht in een pub in Sydenham voor amper 120 pond. Hij zei dat hij was ingegaan op het aanbod omdat het zo’n schokkend lage prijs was. Toen hij echter het nieuws had gelezen over Ghost, contacteerde hij ons.” ‘Metro’ schrijft dat een hond als Ghost zeker 5.000 pond waard is, zo’n 5.800 euro.

Onderzoek

Een woordvoerder van de Metropolitan Police meldt dat de politie een onderzoek is gestart naar de diefstal van de hond. Er is nog niemand opgepakt.

