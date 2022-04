Man gewond door waarschuwingsschoten bij nieuwe rellen in Zweden

koranverbrandingen

In verschillende Zweedse steden wordt al enkele dagen geprotesteerd tegen de komst van een in Scandivië bekende extreemrechtse activist die er onder meer om bekendstaat koranverbrandingen te organiseren. De politie werd daarbij meermaals het doelwit van stenen en molotovcocktails. Verschillende wagens werden in brand gestoken, in Malmö ging een bus in de nacht op zondag in vlammen op. De passagiers konden het voertuig nog op tijd verlaten.