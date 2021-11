Man geeft zijn leven om vrouw te redden bij dramatisch ongeval met zipline in Californië

Update 36-jarige verdachte aange­klaagd voor ontvoering van Cleo Smith

De Australische politie heeft de 36-jarige man die gearresteerd werd in de zaak rond de ontvoering van Cleo Smith nu officieel aangeklaagd. De man, genaamd Terence Darrell Kelly, hield de 4-jarige Cleo verborgen in de slaapkamer van zijn huis in de kustplaats Carnarvon, op amper drie kilometer van het ouderlijke huis van het kind.

10:59