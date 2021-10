Man gebruikt coronasteun om Pokémonkaart van meer dan 50.000 dollar te kopen

In de VS is wel een heel bijzondere fraudezaak aan het licht gekomen. Een man uit Georgia gaf meer dan twee derde van zijn noodsteun uit aan één Pokémonkaart. Hij betaalde maar liefst 57.789 dollar, omgerekend bijna 50.000 euro. Vermoedelijk hoopte de man dat hij de kaart later kon doorverkopen met winst. Pokémonkaarten blijken immers het nieuwe goud te zijn. Om welke kaart het in dit geval precies gaat, is niet bekend.