Man gebeten door haai in ondiep water in Spaanse Oliva

Een zwemmer is in ondiep water in de zee bij het Spaanse Oliva, in de ook bij toeristen erg populaire provincie Valencia, gebeten door een haai. Specialisten analyseerden de bijtwonde op de voet van de man en bevestigen dat die afkomstig is van een blauwe haai. Spanje heeft die haaiensoort deze zomer al meermaals waargenomen voor de kust, waardoor hier en daar paniek ontstond. Experts benadrukken evenwel om ook het incident bij Oliva “niet uit te vergroten”. Het is immers duidelijk dat het hier om een “verwarde” haai ging.

Terug naar donderdagnamiddag, toen een man - een Spanjaard afkomstig uit Oliva zelf - genoot van een zwempartijtje aan playa de Aigua Blanca, schrijft de Spaanse krant ‘Las Provincias’. De man stond recht in het water, heel dicht voor de kust in ondiep water, omringd door verschillende andere mensen die genoten van wat verkoeling op een warme zomerdag. Het water kwam ongeveer tot zijn knieën, en plots was daar een groot beest. “Ik zag een schaduw, voelde een klap tegen mijn linkerbeen en dan werd ik gebeten in mijn voet”, getuigt de man.

Blauwe haai

“Ik had niet echt tijd om bang te zijn”, zegt hij. Hij besefte niet goed wat hem was overkomen, maar zag wel meteen het bloed. Het was niet zó erg, maar toch. Discreet stapte hij naar de dichtste gezondheidspost, waar hij werd doorverwezen naar het Centro de Salud van Oliva. Daar kreeg hij verzorging en een tetanusprik. Specialisten namen foto’s van zijn voet om te analyseren welk dier deze schade had veroorzaakt. Al snel was duidelijk dat het om een blauwe haai ging. Die was intussen ook door anderen gespot voor de kust van Oliva.

Zwemverbod

De lokale autoriteiten gingen meteen over tot een zwemverbod op de stranden van Aigua Blanca, Rabdells en Aigua Morta. Vervolgens werd de gehele kust voor Oliva afgezocht. De blauwe haai bleek zich niet langer in het gebied te bevinden. Vrijdagmorgen konden alle stranden al open. Zowel locals als toeristen trokken weer massaal naar de stranden.

“De mensen hebben er wel iets van gezegd tegen elkaar, maar we zwemmen weer zoals op elke andere dag”, zegt de Spaanse María. Ook de gewonde man zegt snel weer te gaan zwemmen als zijn verwondingen zijn genezen.

De blauwe haai, een best grote haai, is één van de meest voorkomende haaiensoorten. Het komt evenwel niet vaak voor dat ze worden gezien bij stranden, aangezien ze normaal in diep water leven en niet naar de bodem gaan. Elk jaar worden er slechts een handvol gezien wat dichter bij de kust.

Niet normaal

Het feit dat de blauwe haai bij Oliva zo dicht bij het strand was gekomen - zelfs in amper een halve meter water zwom - toont aan dat er echt iets niet normaal was. “Deze haai moet ziek zijn geweest of erg gedesoriënteerd, aangezien ze er helemaal niet tegen kunnen om te kruipen over het zand, dat is niet hun natuurlijke habitat”, legt marinebioloog en haaienexpert Jaime Penadés van de Oceanogràfic Foundation uit bij Spaanse media.

Volledig scherm Blauwe haaien zijn niet agressief van aard, zoals tijgerhaaien bijvoorbeeld wel zijn. © Shutterstock / Pommeyrol Vincent

“Dit moet niet worden uitvergroot”

De expert stipt ook aan dat wat er gebeurd is in Oliva “geen aanval is”, wel “een interactie tussen een dier en een mens, een soort shock als ze gedesoriënteerd zijn”. Blauwe haaien hebben erg scherpe tanden met een zeer uitgesproken bovenkaak. Die kan bij een echte aanval grotere schade aanrichten dan de lichte verwondingen op de voet van de man, aldus Penadés.

Maar de blauwe haai is niet agressief van aard en ziet mensen zelden als prooi. Hij voedt zich met kleine vissen en inktvissen. “Dit voorval is echt niet gebruikelijk en moet niet worden uitvergroot”, benadrukt de expert. “Deze soort wil helemaal niets van ons. Ze zoeken naar vis, niet naar mensen.”

Meermaals gespot in Spanje deze zomer

Deze zomer werden er verschillende blauwe haaien gespot voor de Spaanse kust, onder meer bij Ibiza, Alicante en Torremolinos. De haaien waren niet agressief naar mensen toe. Niemand werd gebeten.

KIJK. Een haai schrikt toeristen op in Alicante

KIJK. Haai schrikt toeristen op in Torremolinos, inmiddels vijfde haai in een maand tijd gespot

Specifiek op het Valenciaanse grondgebied zijn er in het verleden amper twee keer eerder incidenten geweest waarbij zwemmers werden gebeten door blauwe haaien. Dat was in 2016 in Elche, waar een haai een man aan de hand verwondde, en in 1993 bij het strand van Malvarrosa in de stad Valencia.

