Man gearresteerd voor bedreigen Nederlandse premier Rutte

Demonstran­ten verstoren toespraak Rutte met fluitjes en geschreeuw: “Nederland gaat vijf weken op slot”

6:39 “Nederland gaat vijf weken op slot.” Dat kondigde premier Mark Rutte in een toespraak aan. Niet-essentiële winkels gaan dicht en onderwijs op afstand wordt de norm. Een Nederlands gezin mag maximaal twee gasten ontvangen, voor de kerstperiode is er wel een uitzondering voorzien en blijven drie extra personen welkom. Tijdens de speech was op de achtergrond het protest van enkele demonstranten in de buurt van het Binnenhof goed te horen.