Man gearresteerd na onthoofding op straat in Egypte

Verdachte in Jo­ker-kos­tuum had steekpar­tij in Tokio maanden­lang voorbereid

De als ‘Joker’ verklede verdachte van het steekincident in Japan zondag had zijn aanval maandenlang voorbereid. De aanval vond plaats op Halloween in een trein in Tokio, omdat de man volgens de Japanse politie en media "veel mensen wilde doden".

8:56