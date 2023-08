Man en vrouw stelen koffer van Russisch gezin ter waarde van 8,5 miljoen euro op luchthaven Barcelona: daders gearresteerd

Boer plant 1,2 miljoen zonnebloe­men voor zijn vrouw als cadeau voor hun 50ste huwelijks­ver­jaar­dag

Een boer uit Kansas in de Verenigde Staten verraste zijn vrouw voor hun 50ste huwelijksverjaardag met een groot geschenk: hij plantte in het geheim 1,2 miljoen zonnebloemen over een gebied van 80 hectare. Het veld in volle bloei trekt nu bezoekers vanuit de hele staat.