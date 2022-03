Man doodt zijn drie kinderen en vierde persoon in Amerikaanse kerk en pleegt vervolgens zelfmoord

Celebrities Hij overleefde een schietpar­tij, een leven als drugsdea­ler én verloor al zijn geld: 50 Cent wil op pensioen

Hij is amper 46, maar 50 Cent heeft besloten om zijn microfoon aan de haak te hangen. Zijn komende album en de daarbijhorende tournee is zijn laatste - op 16 juni doet hij nog het Sportpaleis aan -, daarna is het welletjes geweest. De rapper, echte naam Curtis Jackson, heeft in z'n korte leven dan ook al heel wat meegemaakt. Een carrière als minderjarige drugsdealer, een aanslag die hem ei zo na het leven kostte. Om over dat onverwacht faillissement nog maar te zwijgen. Duik mee in het kleurrijke leven van de man met negen levens, wiens schietpartij hem nog altijd voordelen in bed oplevert.

