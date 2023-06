Man die zijn 11-jarig buurmeisje doodschoot in Frankrijk werd geboren in Antwerpen: “Ze noemden hem ‘le Belge’”

Een zeventiger die dit weekend voor een schokgolf in Frankrijk en daarbuiten zorgde door zijn buurmeisje van 11 jaar dood te schieten door de haag, terwijl ze zat te schommelen, werd geboren in Antwerpen. De man had volgens het Franse parket de Nederlandse nationaliteit, maar werd in de streek wel ‘le Belge’ genoemd.

Het drama deed zich zaterdagavond voor in Saint-Herbot (Plovenez-du-Faou), in het departement Finistère in Bretagne. Het leek een mooie zomeravond te worden. Maar het eindigde in een tragedie.

Doodgeschoten op de schommel

De zeventiger schoot meerdere keren door de haag, in de richting van de tuin van zijn buren. Het 11-jarig kind, dat de Britse nationaliteit had en inmiddels is geïdentificeerd als Solaine Thornton, was op dat moment samen met haar 8-jarige zusje Celeste aan het schommelen, terwijl hun ouders aan de barbecue stonden.

Volledig scherm Onderzoekers van de politie op de plek van het drama. © ANP / EPA

Beide ouders gewond, zusje in shock

Het 11-jarige meisje werd dodelijk getroffen en overleed ter plaatse. Haar beide ouders, Adrian en Rachel Thornton, raakten gewond. Het zusje kon ontsnappen aan de kogels en liep naar het huis van andere buren om alarm te slaan.

Een lokale bewoner getuigt bij Franse media dat het kind schreeuwde: “Mijn zus is dood, mijn zus is dood!”. De man vertelt emotioneel: “We hadden de knallen eerder wel gehoord. Maar we dachten dat er ergens kinderen met bommetjes aan het spelen waren. Tot we dat meisje hoorden roepen...”

De ouders liggen momenteel nog in het ziekenhuis. De vader zou zwaargewond zijn geraakt. Ook de moeder ligt nog in het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. De 8-jarige Celeste verkeert in shocktoestand.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ingerekend

Na zijn daad zou de Nederlander zich met zijn vrouw nog een tijdje hebben opgesloten in hun huis, alwaar de politie hem later inrekende. Ook de vrouw werd opgepakt. De zeventiger is inmiddels aangehouden op verdenking van moord en poging tot moord, meldden lokale media gisteren.

Burenruzie

De Nederlander en zijn vrouw woonden sinds drie jaar in het gehucht Saint-Herbot. De buren, een Brits gezin dus, al vijf jaar. Hun beide kinderen werden ook geboren in Frankrijk. De zeventiger was minder bekend in de buurt. Het was wel bekend dat hij wapens in huis had en verschillende locals noemden de man, die met zijn vrouw eerder een kluizenaarsleven leidde, dus ‘le Belge’.

Volledig scherm © AFP

Volgens omwonenden lag hij al een hele tijd overhoop met het Britse gezin, over een stuk land dat aan hun beide percelen grensde.

Volgens het lokale bestuur ontstond het conflict drie jaar geleden. De vader van het Britse gezin maakte het desbetreffende terrein toen vrij van begroeiing met behulp van een kettingzaag, iets waar de buur niet mee opgezet was en ook geluidsoverlast had veroorzaakt. Bovendien betekenden de werkzaamheden dat het huis van het oudere koppel, tot dan toe verscholen achter de bomen, zichtbaar zou worden vanaf de openbare weg.

Het waren burenru­zies, het ging over een haag en een veld. Niets meer dan dat, niet dat we weten

Volledig scherm Het huis van de Britten langs de voorkant. © AFP

“Hele dorp in shock”

“Het hele dorp is in shock”, stelt burgemeester Marguerite Bleuzen. “We kenden het Britse gezin goed. Er is elk jaar een dorpsfeest en ze kwamen altijd. Het was geen familie die voor problemen zorgde. Misschien waren er problemen met de buren, ik weet het niet. Maar het is onbegrijpelijk dat iemand een kind doodschiet. Niemand die begrijpt hoe dit is kunnen gebeuren.”

“Het waren burenruzies, het ging over een haag en een veld. Niets meer dan dat, niet dat we weten”, klinkt het bij gemeentesecretaris Regine Guillot. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk laat weten dat het gezin consulaire bijstand krijgt en dat hun diensten in contact staan met de lokale autoriteiten.

Volledig scherm © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.